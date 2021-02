Hälfte aller neuen Fälle durch britische Mutation!

Schul-Cluster in Wiener Neustadt und im Bezirk

Wie die „Krone“ erfahren hat, geht das nicht nur, aber eben auch auf Infektionsherde in Schulen zurück. In einer städtischen Volksschule sind neun Fälle in vier verschiedenen Klassen verzeichnet worden, das Haus wurde sicherheitshalber für eine Woche gesperrt. Auch an einem Gymnasium im Bezirk Wiener Neustadt wurden aber acht Infizierte gezählt. „Weitere gelten als wahrscheinlich“, heißt es vom Sanitätsstab.