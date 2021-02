Eltern hören Herzschlag ihres verstorbenen Sohnes

„Als würde ich ein paar Freunde treffen“

Es ist ein Traumtag am Strand, irgendwo in den USA, Namen werden im Video nicht genannt. Als der Patient der Mutter des Verstorbenen zur Begrüßung einen Blumenstrauß überreichen möchte, nimmt diese ihn sofort in den Arm, drückt ihn lange, Tränen fließen. „Ich hatte es mir anders vorgestellt“, so der Mann gerührt. „Es ist, als würde ich ein paar Freunde treffen.“