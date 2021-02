So hört sich der Mars an: Rover schickt Aufnahmen

Hubschrauber ist bereit für seine Premiere

Zuvor hatte bereits der kleine Hubschrauber „Ingenuity“ (auf Deutsch: Einfallsreichtum), der sich an Bord des Rovers befindet, seinen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt - und er scheint den NASA-Experten zufolge „bestens zu funktionieren“. Noch ist „Ingenuity“ an der Unterseite von „Perseverance“ befestigt. Aber in 30 bis 60 Tagen soll der Helikopter den Mars aus der Vogelperspektive erkunden. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten.