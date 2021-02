Willkommen auf dem Mars mit Technik aus Österreich

Österreich wertet Bilder aus

An Bau und Betrieb des Rovers sind viele Länder beteiligt, darunter Österreich: Grazer und Wiener Forschungseinrichtungen haben eine Software für eine der Kameras geliefert. Diese wertet deren Bilder auf ganz neue Weise dreidimensional aus. Geochemiker Christian Köberl (Uni Wien, Naturhistorisches Museum) will die Bilder auf Spuren von Meteoriten-Einschlägen untersuchen. Neben viel Technik hat „Perseverance“ aber auch drei fingernagelgroße Datenchips mit Namen von elf Millionen Menschen an Bord, die nach einem Online-Aufruf („Send Your Name To Mars“) gesammelt worden waren, sowie eine Gedenkplakette für die Corona-Pandemie.