Gut genug? Nun weiß Zweifler Pertl die Antwort

FIS-Rennen waren in dieser Zeit aber noch immer sein Haupt-Betätigungsfeld, im Europacup wartete er bei zahlreichen Einsätzen bis Dezember 2019, als mit Rang 14 im Slalom von Val di Fassa das erste halbwegs brauchbare Ergebnis herausschaute. Das ist gerade einmal 14 Monate her. „Ich habe sehr lange gekämpft, dass ich im Europacup überhaupt in die Top 30 reingefahren bin. Der 14. Platz war für mich echt ein Highlight.“ Danach wurde er Fünfter und es folgte Kitzbühel: Dort war es erst sein fünftes Weltcup-Rennen und er wurde Achter. Beim übernächsten Einsatz kam er als Dritter in Chamonix erstmals auf das Podest, es folgten in diesem Winter die vierten Plätze beim Parallelrennen in Lech/Zürs und beim Chamonix-Torlauf als beste Ergebnisse.