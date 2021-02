Ab 18.30 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen WSG Tirol

Die WSG Tirol will Nervenkitzel auf dem Weg in die Meisterrunde der Bundesliga vermeiden. Gewinnen die Wattener am Dienstag (18.30 Uhr) das Nachtragsspiel der 16. Runde beim TSV Hartberg, vergrößern sie den Vorsprung auf die siebentplatzierte Austria wieder auf sechs Zähler. Vier Runden sind dann im Grunddurchgang noch zu spielen. Ein Heimerfolg würde indes die Oststeirer wieder mitten ins Rennen bugsieren. Mit sportkrone.at sind Sie hautnah mit dabei!