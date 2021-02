Ab 18.30 Uhr: Admira gegen Altach im Kellerduell

Die Admira hat im Kellerduell der Fußball-Bundesliga den Sprung weg vom Tabellenende anvisiert. Holen die Südstädter am Mittwoch (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SCR Altach die erhofften drei Zähler, reichen sie die „Rote Laterne“ an die Gäste aus Vorarlberg weiter. Diese hatten zuletzt ihr Erfolgserlebnis mit einem 2:1-Heimsieg über Sturm Graz. Trainer Alex Pastoor richtete deshalb eine Forderung aus: „Die Spieler sollen beweisen, dass das keine Eintagsfliege war.“ Mit dem kronesport-Liveticker (siehe unten) bleiben Sie am Ball.