Winterwetter! Hartberg gegen Wattens abgesagt

Es soll einfach nicht sein: Das für Dienstag geplante Gastspiel der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga in Hartberg kann nicht wie geplant stattfinden! Aufgrund der aktuellen Platzverhältnisse sowie unter Einbeziehung der schlechten Wettervorhersage sei die Partie im Sinne der größtmöglichen Planungssicherheit verschoben worden, teilte die Liga am Montagabend mit. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Er soll laut Liga-Angaben sobald wie möglich bekannt gegeben werden.