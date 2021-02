LIVE ab 20.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Austria

Die Violetten suchen nun ein weiteres Mal ihr Glück in Wals-Siezenheim. Auch wenn Peter Stöger zwei Auswärtsspiele in Salzburg hintereinander nicht am „weihnachtlichen Wunschzettel“ hatte, wie er betonte. Als Siebenter kämpft die Austria um den Sprung in die Meistergruppe, dafür ist ein signifikanter Zuwachs an Zählern notwendig. „Wenn man so etwas wie ein Punkteszenario aufbaut, dann sind für morgen nicht drei Punkte eingeplant. Aber wir gehen es so an, dass wir eine Überraschung liefern können“, meinte Stöger.