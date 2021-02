Ab 18.30 Uhr LIVE: SKN St. Pölten gegen den LASK

Seit zwei Monaten sieglos

Der SKN ist seit dem 4:0 am 5. Dezember in Altach sieglos, zu Hause sogar seit dem 4:0 am 31. Oktober gegen Aufsteiger Ried. Fünf Punkte fehlen aktuell auf Rang sechs in der Tabelle, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt. „Wir haben in der letzten Woche viel im mentalen Bereich gearbeitet und einige Dinge klar angesprochen. Fakt ist, dass wir die individuellen Fehler aus den letzten Spielen, die uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht und Punkte gekostet haben, abstellen und unsere defensive Stabilität finden müssen“, forderte Ibertsberger Ähnliches wie Thalhammer.