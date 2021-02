LIVE ab 18.30 Uhr: Sturm Graz gegen SV Ried

Der erst am Samstag von Ligakonkurrent WSG Tirol geholte Stürmer Kelvin Yeboah trainierte am Montag erstmals mit der Mannschaft und wird schon im Kader stehen. Die Wetter-Prognose verheißt Schneefall. Ilzer: „Es wirkt, als hätte Kelvin das schlechte Wetter aus Tirol mitgebracht.“ Auf einem ramponierten Rasen in einem leeren Stadion steht der Heimvorteil infrage. Ilzer bezeichnete den Platz in der Merkur Arena als „jahreszeitgemäß“, räumte aber ein: „Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für Mannschaften, die eher im Verteidigen sind.“