Überraschung! Rapid biegt Ex-Meistermacher Pacult

Überraschung in der zweiten Liga: Rapid II hat Austria Klagenfurt, das Team von Peter Pacult, Rapids letztem Meistermacher von 2008, mit 3:2 besiegt. Die zweite Mannschaft der Hütteldorfer drehte einen Rückstand und nahm am Ende drei Punkte aus Kärnten mit. Nähere Infos in Kürze!