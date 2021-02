Impfstoffe: Eine Diskussion um des Kaisers Bart?

Peter Filzmaier: Wir haben am letzten Sonntag über die einzelnen Impfstoffe geredet, nun hat sich etwas Neues ergeben: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat bei der EU die Zulassung seines Produkts beantragt. Das Verfahren wird bis März dauern, doch was wissen Sie über diese Impfung?

Florian Thalhammer: Dieser Impfstoff ist der Erste, der nur mit einer Impfung das Auslangen findet, was ein großer Vorteil ist. Er bietet vollständigen Schutz gegen Tod und Krankenhausaufenthalte sowie 85 Prozent Schutz gegen schwere Erkrankungsverläufe. Von 57 Prozent der Fälle in Südafrika bis zu 72 Prozent in den USA wird ab der dritten Woche nach Impfung überhaupt eine Infektion verhindert. In den Zulassungsstudien gab es keine schweren allergischen Reaktionen.