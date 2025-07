Invasive Algen türmen sich auf Spaniens Stränden

„Unmöglich zu kontrollieren“

„In der ersten Phase einer solchen Invasion lässt sie sich kontrollieren“, erklärt Juan José Vergara, Biologieprofessor an der Universität Cadiz. Das sei wie bei Krebs, wenn er entdeckt werde, bevor er sich ausbreitet. „Aber jetzt ist das Ausmaß so groß, dass es unmöglich ist, es zu kontrollieren“, so Vergara. Er betont, dass die an den Stränden angespülten Algen nur ein Bruchteil von dem seien, was sich unter Wasser befinde.