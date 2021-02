Mediziner: „Sehen bereits positiven Impfeffekt“

Gute Wirkung im „real life“

Der Tropenmediziner Herwig Kollaritsch sieht, dass sich die Diskussion von der Sorge um mögliche Nebenwirkungen in Richtung Wirksamkeit der Impfstoffe verlagert habe. „Tatsache ist, dass alle Impfstoffe eine solide Schutzwirkung im ,real life’ gezeigt haben”, so Kollaritsch. Man würde bereits in Ländern wie Israel oder Großbritannien - wo der Impfstoff von AstraZeneca verimpft wird - sehen, dass die Impfung einen direkten positiven Effekt zeige.