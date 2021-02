Anschober zur Corona-Lage: „Einfacher ab Ostern“

Also wieder „die entscheidenden nächsten Wochen“. Meinen Sie das noch ernst?

(Lacht) Ja! Die Pandemie sorgt ja für Überraschungen. Wer hätte im Dezember gedacht, dass wir jetzt von Mutationen dominiert werden. Was das Infektionsniveau betrifft, sagen Experten: So wie wir in den Frühling reinkommen, wird das ganze Jahr prägen. Die Zeit bis Ostern ist also weichenstellend.