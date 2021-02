Zweitinfektion: Dieses Mal mit Südafrika-Mutation

Die südafrikanische Coronavirus-Mutation stellt die Tiroler Gesundheitsbehörden weiter vor große Herausforderungen: Bisher konnten 535 bestätigte und teils noch unbestätigte Fälle ermittelt werden. Brisant: Wie das Land am Mittwoch bekannt gab, wurden in den vergangenen Wochen in Tirol sechs Personen ein zweites Mal positiv auf Corona getestet - in allen sechs Fällen wurde die Südafrika-Mutation nachgewiesen.