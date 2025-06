Wie Beziehung zwischen Firma und Mitarbeitern hält

Personalabbau-Programme und Sparmaßnahmen beschäftigen die Menschen in den Teams. „In genau solchen Situationen zeigt sich der Wert unseres Tools besonders deutlich: Wenn man weiß, was die Mitarbeiter bewegt, kann man gezielt darauf eingehen. Und das ist gerade in solchen Zeiten wichtig. Wer inmitten von Unsicherheit Klarheit schaffen kann, sorgt für Sicherheit“, betont Schellander. Und weiter: „Klarheit und Transparenz werden in der Kommunikation zur Währung der Vertrauenskultur. Und das merken wir in der Arbeit mit unseren Kunden sehr stark: Unternehmen, die ihren Teams regelmäßig zuhören und die gewonnenen Erkenntnisse ernst nehmen, können schneller und besser auf Herausforderungen reagieren und verlieren dabei nicht den Kontakt zu ihren Leuten.“