Mehr Franzls & Josefs als Bürgermeisterinnen

Bürgermeisterinnen hoffen auf Wiederwahl

Nur in wenigen der heimischen Regionen ist also Frauenpower angesagt. In Klagenfurt etwa will Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SP) ihr Amt verteidigen, das sie vor sechs Jahren als erste Frau in der Landeshauptstadt errungen hat. In Feistritz im Rosental treten gar zwei Frauen gegeneinander an: Sonya Feinig (SP) hat in Monika Pernjak (FP) eine Konkurrentin gefunden. In den Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Finkenstein, Wolfsberg, Villach und Pörtschach finden sich ebenfalls jeweils zwei Frauen auf der Wahlliste.