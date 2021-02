Wegen Pandemie: Bauern werden Erdäpfel nicht los

Welch eine Ironie! Bauern in Kärnten und Osttirol konnten 2020 eine sehr gute Kartoffelernte einfahren, doch durch den pandemiebedingten Ausfall von Gastronomie und Tourismus bleiben sie jetzt auf ihren schmackhaften Knollen sitzen. In Kärnten mussten vor allem die großen Kartoffeln, die in Restaurants und Gaststätten gern als Folienkartoffeln serviert werden, als Futter für Rinder- und Schweinemastbetriebe sowie für die Wildfütterung aussortiert werden. Ein Teil landet sogar in Biogasanlagen.