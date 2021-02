Corona: Experte warnt vor „exponentieller Phase“

Die Gastronomie zu öffnen, was sich die Mehrzahl der Österreicher wünscht, hält Neuwirth für ein sehr riskantes Spiel. „Die Zahlen waren annähernd konstant, aber seit einer Woche steigen die Zahlen täglich wieder um zwei bis drei Prozent. Das könnte im schlimmsten Fall sogar der Beginn einer neuen exponentiellen Phase sein“, sagte er am späten Freitagabend in der ORF-Sendung „ZiB Nacht“. Er ortet diesbezüglich einen „sehr instabiler Zustand“.