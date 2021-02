Keine größeren Kundgebungen am Wochenende geplant

Keine größeren Protest-Versammlungen von Corona-Maßnahmen-Gegnern sind für das kommende Wochenende geplant. Kleinere Kundgebungen finden etwa in Wien am Samstag sowie am Sonntag gegen Abschiebungen statt. Geplante Kundgebungen in der Steiermark oder etwa auch Tirol wurden im Vorfeld von der Polizei untersagt - wie bereits auch in Wien wurde als Begründung u.a. die Gefährdung des öffentlichen Wohls genannt.