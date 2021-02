Demo-Verbot in Innsbruck erhitzt die Gemüter

„Massiver Eingriff in Grundrechte“

„Das Verbot für die angekündigte und angemeldete Demonstration am Samstag in Innsbruck ist falsch. Die Argumentation für das Verbot der Demonstration ist genauso falsch. Eine Demonstration zu verbieten, weil Menschen mitmachen könnten, die sich möglicherweise nicht an die Regeln halten, ist überschießend. Diese Mutmaßung rechtfertigt keinesfalls einen so schweren Eingriff in die Grundrechte der Bevölkerung“, übte auch Sint scharfe Kritik an dem Vorgehen.