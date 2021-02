Problemdisziplin? „Glaube immer an Dreifach-Sieg“

Österreichs Damen-Rennsportchef Christian Mitter hat die Bronzene von Katharina Liensberger im WM-Riesentorlauf nicht so überrascht wie so manchen Ski-Fan. „Da schleift sich eine Meinung ein, von wegen Riesentorlauf als Problemdisziplin“, sagte der Steirer nach der zweiten Damen-Medaille in Cortina d‘Ampezzo. „Aber ich habe schon gewusst, wenn es passt, können wir auch schnell sein. Weil der Schwung an sich einfach schnell ist.“ Das gelte nicht nur für die Vorarlbergerin. Als Trainer glaube man sowieso „immer an den Dreifach-Sieg“.