Ski-WM LIVE: Riesentorlauf der Damen ab 10 Uhr

„Ich werde nicht am Start stehen, damit ich nur 15. werde. Für das sind wir nicht da“, stellte die Steirerin klar. „Ich glaube, im Riesentorlauf ist richtig viel weitergegangen bei mir. Ich muss schauen, dass ich die Akkus lade, dass ich nicht überpowere.“ Wie sich die WM-Piste entwickeln wird, war zunächst nicht absehbar. Die Temperaturen bewegen sich in Richtung 10 Grad plus und sollten bis zum finalen Wettkampftag am Sonntag stabil bleiben.