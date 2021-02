Vorwahltag: Wie & wo Sie schon heute wählen können

Mehr Wähler am Vorwahltag

Laut Gesetz muss in jeder Kommune muss mindestens ein Wahllokal geöffnet haben, und zwar für eine Mindestzeit von zwei Stunden und jedenfalls von 18 bis 19 Uhr. 2015 nahmen vier Prozent der Wähler dieses Angebot in Anspruch, heuer werden es aber coronabedingt deutlich mehr sein. Im Vorfeld der aktuellen Wahl wurde auch um ein Vielfaches mehr an Briefwahlkarten beantragt, als bei vergangenen Wahlen.