Harter Kampf um das Wasser aus der Quelle in Eden

8,58 € für einen LiterKärntner Quellwasser verlangt die Firma „Water of life“ des Oberösterreichers Johannes Pfaffenhuemer. „Das Wasser hat eine harmonisierende Wirkung auf Körper, Seele und Geist“, erklärt der Unternehmer.Wie hoch der Preis fürs Wasser aus der Diersbacher Ortschaft Eden wäre, ist noch unklar. Noch wartet Pfaffenhuemer auf die Erlaubnis zum Abfüllen von 1,2 Litern pro Sekundeoder maximal 86,4 Kubikmeter pro Tag. Seit September prüfen die Behörden sein Ansuchen. „Wir leben in einem Rechtsstaat. Wasser ist ein Menschenrecht“, so Pfaffenhuemer.