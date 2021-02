Knalleffekt im Sonderlandtag

Ganz anders die Sichtweise der SPÖ, die hinter dem Vorgehen parteipolitisches Kalkül vermutet. „Es hat der ÖVP offensichtlich nicht gefallen, dass Landesrat Heinrich Dorner und Ministerin Leonore Gewessler sich in Sachen Raumplanungsgesetz geeinigt haben“, so Hergovich. Er selbst habe sich bereits vor der Unterbrechung zu Wort gemeldet und dieses auch erteilt bekommen: „Während ich schon zu reden begonnen habe, kamen parteipolitische Interventionen von Thomas Steiner und Markus Ulram, woraufhin Rosner mir das Wort entzogen hat. Der zweite Landtagspräsident hat hier klar seinen überparteilichen Vorsitz parteipolitisch missbraucht. So etwas hat es im Burgenland noch nie gegeben und erinnert an Austrofaschismus!“ Unisono fordern Hergovich und FP-Klubobmann Johann Tschürtz Rosners Rücktritt. Die Grünen sehen „Fouls“ auf beiden Seiten: „Wir machen bei diesen Spiel nicht mit. Wir müssen endlich die Bodenversiegelung in der Raumordnung begrenzen.“