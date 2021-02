40 „Nasenbohrertests“ in Kärnten waren positiv

An den Schulen sind am Montag und Mittwoch bei österreichweit insgesamt 1,3 Mio. „Nasenbohrer“-Selbsttests 536 positive Ergebnisse verzeichnet worden. 364 Schüler sind betroffen und und 172 Lehrer. Die meisten positiven Resultate gab es in Wien mit 250 und Niederösterreich mit 103.