Steile Berge zum Verlieben

„Die Südwetterlagen haben zugenommen, und wir hier bekommen gewaltige Niederschläge ab, die im Winter für viel Schnee sorgen, der in den steilen Nordhängen lange liegen bleibt“, so der weltweit erfahrene Bergführer Gerald Sagmeister, der in Klagenfurt die exzellente Alpinschule High Life leitet. Es gibt keinen Gipfel, auf dem der Rosentaler hier noch nicht gestanden ist, keine Felswand, die er nicht durchstiegen und keine Steilrinne, die er nicht auf Skiern befahren hat. „Die Karawanken sind einfach einzigartig und erinnern mit ihren felsigen, langen Karen an die Dolomiten! Ich habe mich schon seit meiner Kindheit in diese steilen Berge verliebt“, sagt Gerald und zieht vom höchsten Karawanken-Gipfel, dem 2238 Meter hohen Hochstuhl eine neue Line in den Pulverschnee.