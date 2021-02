Autolenker bringt vermisstes Kind in Sicherheit

Goldrichtig und darüber hinaus sehr fürsorglich hat ein 37-jähriger Autolenker am Montagnachmittag in Wien reagiert. Als er ein kleines Mädchen beim Versuch, den viele befahrenen Margaretengürtel alleine zu überqueren, bemerkte, hielt er sofort an und brachte das Kind in Sicherheit. Kurz darauf stellte sich heraus, dass wegen der Siebenjährigen bereits eine große Suchaktion im Gange war.