Arbeitslosenzahlen wieder leicht gesunken

In diesen Arbeitsmarktzahlen sehe man, dass die Öffnungsschritte bei Handel und den körpernahen Dienstleistungen gewirkt hätten, so Arbeitminister Kocher. „Weitere Entspannung in den nächsten Wochen am Arbeitsmarkt ist möglich, wenn wir die Öffnungsschritte verteidigen können“, betonte er. Über weitere Öffnungsschritte wie in Gastronomie und Tourismus könne man sich erst später Gedanken machen.