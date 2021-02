Feuz neckt Kriechmayr, Geheimtipp mit Schuh-Trick

Am Montag wieder im Einsatz

Schlag auf Schlag geht es jetzt für Kriechmayr und Mayer, die morgen bei der Kombi mitmachen. „Jetzt werden sicher noch einige Termine auf mich zukommen. Und natürlich werde ich mich mit den Coaches und mit meinen Kollegen einmal zusammensetzen und anstoßen“, kündigte der Oberösterreicher nach seiner Abfahrts-Goldmedaille an. Hohe Erwartungen habe er deswegen nicht, er wolle aber um die Medaillen mitkämpfen. Für Mayer ist die Kombination trotz seines Weltcup-Siegs 2020 in Wengen „nicht unbedingt meine Lieblingsdisziplin“, jedoch versprach er: „Aber ich werde mein Bestes probieren.“