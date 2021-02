Ski-WM ab 11 Uhr LIVE: Herren-Abfahrt in Cortina

ÖSV-Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher sieht noch einen größeren Favoritenkreis, als die meisten: „Alle vier, die für den ÖSV am Start sind, fahren gut Ski zurzeit. Wir haben eine kompakte Mannschaft schön langsam im Speed-Bereich. Ich sehe es fast schon so wie im Slalom. Das ist natürlich schön.“ Für die rot-weiß-roten Starter geht es um den ersten WM-Titel für Österreich in einer Herren-Abfahrt seit Michael Walchhofer 2003 in St. Moritz.