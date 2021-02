Warum schon wieder Tirol, Herr Platter?

Herr Landeshauptmann, Sie waren einmal Gendarm. Inwiefern hat Sie das geprägt?

Als Alpinpolizist war ich in den Bergen unterwegs, da kenne ich mich aus. Später war ich als Kriminalpolizist bei der Suchtgiftbekämpfung eingesetzt. Da erlebt man viele Dramen und lernt, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Sich nicht sofort ein Urteil zu bilden, sondern erst einmal zuzuhören, hinzuschauen, zu reden. Das hilft mir heute als Landeshauptmann. Für mich ist es heute noch das größte Kompliment, wenn Leute auf der Straße rufen: „Hey, Günther, wie schaut‘s aus?“ Und dann reden wir. So kenne ich doch Land und Leute sehr gut und weiß, was bei uns geht und was nicht. Auch in der Pandemie.