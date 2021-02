Turbo für den Süden gezündet

Grundvoraussetzung für den Wirtschaftspark ist die Verlängerung der S 7 bis Heiligenkreuz. Die Fertigstellung ist bis 2024 geplant. Dann steht dem Businesspark am Knoten Rudersdorf-Deutsch Kaltenbrunn nichts mehr im Wege. In Zusammenarbeit von Land, den Gemeinden des Bezirkes und der Wirtschaftsagentur Burgenland sollen in das Projekt rund 7,2 Millionen Euro fließen. „Der neue Wirtschaftspark an der S 7 soll das Südburgenland wirtschaftlich stärken. Wir erwarten uns zahlreiche neue Arbeitsplätze, wirtschaftlichen Aufstieg und neue Perspektiven im Süden des Landes“ , so der zuständige Landesrat Leo Schneemann.