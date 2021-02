Hofer fordert Bundesregierung zum Rücktritt auf

Blümel wehrt sich gegen Anschuldigungen

In Österreich ist es am Donnerstag zu einer Hausdurchsuchung bei Blümel gekommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hielt Nachschau. Es geht um Ermittlungen zu Novomatic. Blümel bestätigte, dass er beschuldigt wird, wies die Spendenvorwürfe aber als falsch zurück. Im Laufe des Tages hatte die Opposition bereits geschlossen Blümels Rücktritt gefordert. Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner stürze „das türkise Kartenhaus in sich zusammen“.