Rendi-Wagner: „Türkises Kartenhaus stürzt ein“

Konkret geht es bei den Vorwürfen unter anderem um eine SMS, die der damalige Novomatic-Vorstand Harald Neumann an Gernot Blümel geschickt hat. Am 12. Juli 2017 schrieb Neumann laut „profil“ an Blümel: „Bräuchte kurzen Termin bei Kurz. 1) wegen Spende 2) wegen des Problems, das wir in Italien haben“. Damals war Sebastian Kurz Außenminister, das „Problem“ waren 20 Millionen Euro Steuerschulden von Novomatic in Italien. Hat Novomatic also offen (Partei-)Spenden an die ÖVP angeboten, wenn Blümel Sebastian Kurz zur Intervention in Italien bewegt?