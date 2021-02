Kontrollteams sollen illegalen Skispaß stoppen

Es gleicht einem Kampf gegen Windmühlen: Obgleich die Behörden laufend Kontrollen in den Wintersportregionen durchführen, kommen immer noch einige Unverbesserliche aus dem In- und Ausland zum Skiurlaub ins Salzburger Land. Buchungen über Online-Portale wie Airbnb sind auch in Zeiten von Corona samt strengem Beherbergungsverbot möglich – die „Krone“ berichtete.