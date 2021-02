Illegaler Skispaß: Kontrollen werden verstärkt

Nehammer: „Wer sich nicht an Regeln hält, muss mit Strafen rechnen“

„Jegliche Umgehung der notwendigen Beschränkungen ist inakzeptabel“, erklärte auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). „Während sich die Mehrheit der Menschen an die Regeln hält, versuchen manche diese zu umgehen. Die Polizei ist Partner der Menschen in unserem Land. Die Polizistinnen und Polizisten setzen aber auch konsequent Maßnahmen dort, wo es erforderlich ist. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss auch mit strengen Strafen rechnen“, so der Innenminister.