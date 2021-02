Interpol-Fahndung: Zugriff bei Grenzkontrolle

Die Polizei Tumeltsham in Oberösterreich führte am Mittwoch Gesundheitskontrollen beim Grenzübergang in Suben durch. Gegen 10.15 Uhr versuchte ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger nach Österreich einzureisen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass eine Interpol-Fahndung zur Festnahme gegen ihn ausgeschrieben war.