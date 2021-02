100 Flüchtlinge in drei Tagen

Fast kein Tag vergeht mehr, ohne dass Exekutive und Soldaten auf Flüchtlinge stoßen, die sich auf eigene Faust durchschlagen. Teilweise bauen diese sogar Camps in den Wäldern nahe der Grenze auf, in denen sie ausharren, bis sie von „Taxilenkern“ abgeholt werden. So auch – wie berichtet – in der Nähe von Lutzmannsburg. An die 30 Illegale dürften sich dort aufgehalten haben. Als schließlich die Schlepper auftauchten, um für den Weitertransport zu sorgen, schlugen die Behörden zu. Ein Türke wurde festgenommen, er hätte die Menschen in seinem Mini-Van bis nach Deutschland bringen sollen. In Folge flog ein ganzer Schlepperring auf.