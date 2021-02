Test-Fieber bringt Maschinenbauer ins Schwitzen

Gehäuse und Abstrichstäbchen für Antigen-Schnelltests, Pipettenspitzen und Probengefäße für PCR-Tests in medizinischen Laboren, dazu Beatmungsmasken und Intubationsmaterialien - die coronabedingt stark gestiegene Nachfrage an diesem medizinischen Material bringt auch Engel ins Schwitzen. Die Mühlviertler versorgen nämlich die Medizintechnik-Hersteller mit Spritzgieß-Anlagen, die im Mühlviertel oder in Korea gebaut werden.