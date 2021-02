Neun Illegale in einem Gasthaus festgenommen

Eine Streife der Polizei Neuhofen kontrollierte am 9. Februar 2021 gegen 4:30 Uhr am Parkplatz eines Supermarktes in Neuhofen einen Lkw-Lenker und dessen Bruder, die darin schliefen. Dabei stellte sich heraus, dass sich er und sein Bruder illegal in Österreich aufhalten. Deshalb wurden sie festgenommen und der Fremdenpolizei Wels übergeben.