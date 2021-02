Wien: Metallgeländer bohrt sich durch Fahrertür

Zu dem folgenschweren Unfall kam es kurz vor Mitternacht auf der Wiedner Hauptstraße zum folgenschweren Unfall. Wie Christian Feiler von der Wiener Berufsfeuerwehr am Dienstag mitteilte, war der Kleintransporter in die rechte Seite des Autos gekracht. Die Wucht des Anpralls war offenbar enorm. So riss der Pkw zunächst einen Ampelmast um, ehe er auf die Verkehrsinsel der Straßenbahnhaltestelle geschleudert wurde.