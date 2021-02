Pomoca verzichtet bei Skitourenfellen auf PFC

Die so genannten PFOAs (Perfluoroctansäuren, auch C8 genannt) sind Substanzen, die zur Gruppe der Perfluorkohlenwasserstoffe (PFCs) gehören. Diese verwenden Hersteller, um die Wasserfestigkeit sowie die Gleitfähigkeit von Steigfellen zu verbessern. Der Einsatz von PFCs ist technisch zuverlässig, aber umweltschädlich. PFCs sammeln sich langfristig im Boden, im Wasser und in der Luft an und viele dieser PFCs gelten als toxisch. Sie beeinflussen das Hormon- wie Immunsystem und stehen im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen.