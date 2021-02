Corona-Krise setzt der Kinderseele stark zu

Finanzielle Sorgen als zusätzlicher Druck

Beengtes Wohnen, Existenzsorgen, Versagensängste oder unsichere Beziehungen in der Familie lösen großen, schlechten Stress aus. Die Corona-Situation greift auf vielen wichtigen Ebenen die Basis an, die für eine gesunde Entwicklung wichtig ist. Kinder werden in ihrem natürlichen Neugierverhalten gebremst; körperliche und soziale Nähe ist eingeschränkt, die Eltern sind belastet. Auch Großeltern oder andere ausgleichende Personen im Umfeld stehen nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich machen finanzielle Sorgen und drohende Armut Druck.