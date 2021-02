Psychische Belastung ist kontinuierlich gestiegen

Tipps für den Alltag

Um dem teilweise tristen Alltag zu entfliehen sollte man die Aufmerksamkeit und Kreativität darauf lenken, was noch möglich ist. Die Digitalisierung ermöglicht uns einen gewissen Spielraum. Entweder sind es Musiker, die online auftreten, oder Schachklubs, die über das Internet ihre Mitgliedschaft unterstreichen. Es gibt etliche Lernmöglichkeiten. Dr. Peter Stippl will aber auch keine Internet-Sucht auslösen: „Zur seelischen und körperlichen Erholung bleibt natürlich der Weg in die Natur!“