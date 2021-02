Ansturm auf Friseure, Elektroshops & Modegeschäfte

Menschen brauchen mehr Abwechslung

Beim „Krone“-Lokalaugenschein im Einkaufszentrum Atrio in Villach waren keine Corona-Sünder zu sehen, alle Besucher hielten sich an die Abstandsregeln, trugen FFP2-Masken und nutzten die vielen Desinfektionsspender. In den Vormittagsstunden blieb hier der Ansturm aber noch aus. „Wir haben bemerkt, dass die Kunden bedachter geworden sind und dass sie genau auf die Maßnahmen achten“, berichtet Center-Manager Richard Oswald.