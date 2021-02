Kärnten: 20% der Infektionen durch Mutationen

Mit Stand Montag wurden in Kärnten insgesamt 28 Fälle der Virus-Mutation bestätigt, in 70 Verdachtsfällen war das Ergebnis der Sequenzierung noch ausständig. Laut Landespressesprecher Gerd Kurath seien die Mutationen bereits im ganzen Bundesland aufgetreten, es gebe aber ein West-Ost-Gefälle: In Oberkärnten gibt es etwas mehr Fälle.